Крида могут отменить из-за лонгслива с героем фильма «Иди и смотри»

Певец Егор Крид (настоящее имя – Егор Булаткин) может столкнуться с репутационными потерями и отменой концертов после съемок в клипе в лонгсливе с изображением героя фильма «Иди и смотри». При этом уголовное преследование артисту не грозит, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин.

По словам юриста, Крид не выпускал эту одежду как собственный мерч и мог не знать, кто изображен на принте. Однако скандал может повлиять на его выступления: в частности, концерты певца могут отменить в Белоруссии, а другие площадки – не согласовать.

Бенхин считает, что артисту стоит как можно скорее извиниться. При этом адвокат отметил, что экспертиза могла бы подтвердить, что Крид не смотрел фильм «Иди и смотри» и не узнал персонажа на изображении, тем более что принт был изменен.

По мнению юриста, ситуация могла бы иметь другие последствия, если бы певец высмеивал символы Великой Отечественной войны – например, красные звезды или изображения орденов.