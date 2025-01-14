Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Крганов рассчитывает на поддержку Татарстана в строительстве мечети в Москве
Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов рассчитывает на участие Татарстана в строительстве мечети на территории будущего Международного культурно-просветительского центра в Москве. Сегодня он презентовал Раису РТ Рустаму Минниханову проект культового сооружения.
«В рамках этого центра предусмотрено и возведение мусульманского комплекса. Архитекторы уже провели большую работу, изучили древнебулгарский и татарский стили, направления нашей архитектуры. Проект также нашел одобрение у Рустама Нургалиевича», — рассказал Альбир Крганов «Татар-информу».
Мечеть будет построена с элементами булгарской и татарской архитектуры, орнаментами. Найти в проекте можно и элементы московской, или древнерусской, архитектуры.
Однокупольная мечеть станет симбиозом разных направлений, будет включать множество элементов булгарского периода и татарский минарет.
Проект ведется совместно с руководством Республики Татарстан. На сегодняшний день многие представители татарского бизнеса и меценаты уже оказывают помощь в организационных вопросах: огорожена территория мечети и построено штабное помещение.
«Безусловно, я надеюсь, что Республика Татарстан будет принимать активное участие в этом проекте, поскольку издревле татарская община строила мечети в Москве и являлась локомотивом мусульманской жизни в столице нашей страны. Поэтому и в этом важном международном проекте участие Татарстана является само собой разумеющимся. Также несколько мусульманских арабских стран являются заинтересованными и изучают наш проект», — рассказал Крганов.
На встрече с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым Крганов также обсудил планы по работе Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», международный экономический форум Kazan Summit и празднование предстоящего Дня официального принятия ислама.
Айгуль Ахмадишина
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»