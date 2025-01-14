Крганов рассчитывает на поддержку Татарстана в строительстве мечети в Москве

Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов рассчитывает на участие Татарстана в строительстве мечети на территории будущего Международного культурно-просветительского центра в Москве. Сегодня он презентовал Раису РТ Рустаму Минниханову проект культового сооружения.

«В рамках этого центра предусмотрено и возведение мусульманского комплекса. Архитекторы уже провели большую работу, изучили древнебулгарский и татарский стили, направления нашей архитектуры. Проект также нашел одобрение у Рустама Нургалиевича», — рассказал Альбир Крганов «Татар-информу».

Мечеть будет построена с элементами булгарской и татарской архитектуры, орнаментами. Найти в проекте можно и элементы московской, или древнерусской, архитектуры.

Однокупольная мечеть станет симбиозом разных направлений, будет включать множество элементов булгарского периода и татарский минарет.

Проект ведется совместно с руководством Республики Татарстан. На сегодняшний день многие представители татарского бизнеса и меценаты уже оказывают помощь в организационных вопросах: огорожена территория мечети и построено штабное помещение.

«Безусловно, я надеюсь, что Республика Татарстан будет принимать активное участие в этом проекте, поскольку издревле татарская община строила мечети в Москве и являлась локомотивом мусульманской жизни в столице нашей страны. Поэтому и в этом важном международном проекте участие Татарстана является само собой разумеющимся. Также несколько мусульманских арабских стран являются заинтересованными и изучают наш проект», — рассказал Крганов.

На встрече с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым Крганов также обсудил планы по работе Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», международный экономический форум Kazan Summit и празднование предстоящего Дня официального принятия ислама.

Айгуль Ахмадишина