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Общество 14 января 2025 12:23

Крганов презентовал Минниханову проект мечети в Новой Москве

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Крганов презентовал Минниханову проект мечети в Новой Москве
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Духовного собрания мусульман России Альбиром Кргановым. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.

В разговоре стороны затронули совместную работу для укрепления межнационального и межконфессионального согласия, а также развитие исламского образования.

Также председатель столичного ДУМ презентовал Раису Татарстана проект строительства мечети, которая войдет в состав многоконфессионального духовно-просветительского религиозного центра в Новой Москве.

#Рустам Минниханов #мечеть #исламское образование
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