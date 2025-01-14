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Крганов презентовал Минниханову проект мечети в Новой Москве
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Духовного собрания мусульман России Альбиром Кргановым. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.
В разговоре стороны затронули совместную работу для укрепления межнационального и межконфессионального согласия, а также развитие исламского образования.
Также председатель столичного ДУМ презентовал Раису Татарстана проект строительства мечети, которая войдет в состав многоконфессионального духовно-просветительского религиозного центра в Новой Москве.
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