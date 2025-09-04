Вокруг Раифского монастыря впервые за сто лет прошел крестный ход

Сегодня в Раифском монастыре празднуют день Грузинской иконы Божией Матери – престольный праздник обители. По этому случаю состоялся традиционный крестный ход, который в этом году впервые за сто лет прошел вокруг монастыря.

Возможность обойти монастырь с молитвой появилась благодаря сносу построек, исторически не относящихся к монастырскому комплексу, а также проведенным работам по благоустройству территории.

День в Раифе начался с торжественной Литургии, которую возглавил епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий вместе с наместником монастыря игуменом Гавриилом Рожновым.

Фото: Пресс-служба Казанской епархии

В связи с праздником митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл разместил свое послание в телеграм-канале Татарстанской митрополии.

«Раифский монастырь создавался в Смутное время. Он был основан в 1613 году и стал центром Святого Православия на земле, где православная вера начала утверждаться меньше чем за 100 лет до основания монастыря. Мы сегодня с благодарностью Богу вспоминаем эти священные времена, чтим память митрополита Казанского Лаврентия, который в 1650 году принес сюда икону, хорошо известную ему по предыдущему месту служения – на севере нашего Отечества, на Архангельской земле», – указано в обращении.

Когда в Раифской обители появился список с чудотворной Грузинской иконы Божией Матери, тут же начали происходить чудеса и добрые изменения, отметил владыка.

«Узнав о чудесных событиях, люди стали живым ручейком стекаться в Раифу, и этот поток не угасал. И сейчас ведь здесь практически нет постоянных жителей. Кроме братии, здесь все приезжие. Но сколько людей сюда приходит! Именно здесь многие знакомятся со Святым Православием. До глубины души людей трогает это святое место, его красота», – добавил митрополит.

Фото: Пресс-служба Казанской епархии

Правящий архиерей напомнил, что Раифская обитель стала одной из первых возрожденных после продолжительных периодов притеснений Церкви.

«Восстанавливали ее как православные христиане, так и люди, не принадлежавшие к нашей религиозной традиции. Здесь трудились и мусульмане, и люди, далекие от веры. Но каждый вкладывал в эти кирпичики душу. А Господь видит труды каждого человека, кто трудится ради Него, ради святости. И эта святость проникает сегодня в сердца многих людей. Каждый приходящий сюда уходит отсюда утешенным», – рассказал владыка глава Татарстанской митрополии.

Фото: Пресс-служба Казанской епархии

В 1622 году Персидский шах Аббас захватил Грузию и вывез оттуда много ценностей, включая икону Божьей Матери. Позже ее выкупил приказчик ярославского купца Егора Лыткина, который в то время находился в Персии. Купцу приснился сон, в котором ему было показано, где находится икона, и рассказано, что он должен отправить ее в Красногорский монастырь на Пинеге в Архангельской епархии. Он выполнил это указание в 1629 году. Вскоре на новом месте икона начала творить чудеса. В 1668 году святыня была принесена в Раифу – в честь этого события здесь был возведен храм.

В 1924 году большевики изгнали из монастыря настоятеля Раифского монастыря, игумена Феодосия, и монахов. Через четыре года обитель закрыли полностью. В 1933 году на ее территории организовали трудовую коммуну ОГПУ, позже преобразованную в Раифское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

В начале 90-х годов началось восстановление Раифского монастыря. Специальное училище было размещено в отдельном здании, примыкающем к восточной и северной стенам монастыря. Благодаря проведенным землеустроительным и строительным работам в этом году появилась возможность пройти вокруг всего монастырского комплекса.