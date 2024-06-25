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«Крестный для 50 челнинцев»: Магдеев поздравил бойца СВО с рождением первенца
В семье военнослужащего, участника СВО с позывным Малыш, родился первенец. Встретить и поздравить молодых родителей пришли их родные, близкие, а также мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. По сложившейся традиции он вручил им 100 тысяч рублей от города и комплект для новорожденного — от республики.
Боец рассказал, что сделал все возможное, чтобы присутствовать на родах. Ребенка назвали Амиром.
«Спланировали заранее попасть на роды. Приехал пораньше в отпуск и старался попасть на совместные роды. Хорошо получилось, удачно. И вот родился долгожданный сын», — поделился радостью военнослужащий.
Его супруга Светлана рассказала, что, узнав о беременности, отправила мужу телеграмму и фотографию теста.
«Ну, сказала, чтобы заранее не радовался, сдадим анализы, а потом уже поймем. Потому что всякое бывает. Ну, он сначала не поверил», — вспоминает она.
Поздравить молодых родителей пришли родные и близкие. Как рассказала прабабушка Амира Камиля, это ее третий правнук. «Я такая счастливая, у меня семья такая большая», — призналась она.
«Первый внук родился, да. Я очень счастлива тому, что <...> мой любимый зять пришел в отпуск, и он рядом. Очень волнительно», — добавила бабушка малыша Елена.
Вторая бабушка Амира Лилия не смогла сдержать чувств: «Я очень рада. Я в восторге прям. Тем более что при таких обстоятельствах. Не знаю, меня эмоции переполняют прям, говорить тяжело».
На выписке присутствовал и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Он признался, что является крестным отцом уже более 50 юных горожан.
«Для меня тоже волнительно приехать сюда, сказать слова благодарности, глядя в глаза нашему воину. Безусловно, мы ждем их скорейшего возвращения домой с Победой», — заключил он.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой
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