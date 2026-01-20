news_header_top
20 января 2026

«Крепкого здоровья и долгих лет жизни» - «Рубин» поздравил Шаймиева с днем рождения

Фото: rubin-Kazan.ru

«Рубин» в социальных сетях поздравил с днем рождения первого президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева.

«С днём рождения, Минтимер Шарипович!

Сегодня государственному советнику и первому президенту Республики Татарстан Минтимеру Шаймиеву исполнилось 89 лет.

Мы желаем Минтимеру Шариповичу крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!» – написано в поздравлении, опубликованном пресс-службой «Рубина».

Минтимер Шаймиев был президентом Республики Татарстан с 1991 по 2010 годы.

