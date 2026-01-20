«Крепкого здоровья и долгих лет жизни» - «Рубин» поздравил Шаймиева с днем рождения
«Рубин» в социальных сетях поздравил с днем рождения первого президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева.
«С днём рождения, Минтимер Шарипович!
Сегодня государственному советнику и первому президенту Республики Татарстан Минтимеру Шаймиеву исполнилось 89 лет.
Мы желаем Минтимеру Шариповичу крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!» – написано в поздравлении, опубликованном пресс-службой «Рубина».
Минтимер Шаймиев был президентом Республики Татарстан с 1991 по 2010 годы.