Крепкий сон и пробки: что мешает казанцам вовремя приходить на работу

7 из 10 жителей столицы Татарстана никогда не опаздывают на работу. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

«72% казанцев признались, что никогда не опаздывают на работу. 28% опаздывают время от времени: 4% несколько раз в неделю, 6% — несколько раз в месяц, 18% — лишь несколько раз в год. В основном время опоздания не превышает 15 минут», — сказано в сообщении.

Как выяснилось, чаще других опаздывают на работу респонденты в возрасте до 34 лет. Участники опроса старше 45 лет отличаются пунктуальностью. Чем выше размер заработка, тем меньше опозданий позволяют себе работники.

Интересно, что в числе основных причин опозданий на работу горожане назвали проблемы с общественным транспортом, пробки на дорогах и долгий сон. Вовремя приходить на работу каждому двадцатому мешают семейные обязанности и неорганизованность. По 2% в своих опозданиях винят лень, форс-мажорные обстоятельства и личные дела, 1% — низкую мотивацию.