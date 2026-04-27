Кремлевский оркестр и Дмитрий Певцов представили «В списках не значился» на сцене Татарской филармонии

В Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая прошел литературно-музыкальный спектакль «В списках не значился». В сопровождении Государственного Кремлевского оркестра текст повести Бориса Васильева читал народный артист России Дмитрий Певцов.

«Задумка в том, что мы бьем слушателей из всех возможных орудий. Это и гениальная повесть в исполнении Дмитрия Певцова, и Государственный Кремлевский оркестр Управления делами Президента РФ, который исполняет огромное количество гениальных шедевров», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» дирижер оркестра и его художественный руководитель Константин Чудовский.

Музыкальную основу спектакля составили произведения Шостаковича и Прокофьева – композиторов, произведения которых стали свидетельствами о военных годах. По словам дирижера, эта музыка – полноправный участник действия, а не аккомпанемент к рассказу. Подобрал музыку для спектакля музыковед и автор сценариев концертных программ, основанных на литературных произведениях, Константин Рычков. Эта работа заняла у него больше полугода.

«Музыка, которая присутствует в этом проекте, помогает подчеркнуть текстовое содержание и открывает молодым людям новые горизонты на классическую музыку», – уверен директор организовавшего этот проект фонда «Кремлевский» Сергей Перешивкин.

Литературной основой вечера стало одно из самых ярких произведений о защитниках Брестской крепости – повести «В списках не значился» писателя-фронтовика Бориса Васильева.

«Борис Васильев входит в плеяду авторов лейтенантской прозы. Это писатели, которые донесли самое важное и нужное о Великой Отечественной войне», – поделился своим пониманием процесса отражения реалий войны в русской литературе Дмитрий Певцов.

С апреля по июнь 2026 года в семи городах России проходит показ литературно-музыкального спектакля по мотивам повести Бориса Васильева «В списках не значился». Мероприятие приурочено к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.