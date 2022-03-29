Кремлевская набережная Казани запускает конкурс «Космос глазами детей»

В преддверии Дня космонавтики Кремлевская набережная запускает конкурс «Космос глазами детей».

Цель мероприятия — привить детям интерес к истории освоения космоса, устройству Вселенной, будущим космическим путешествиям, сообщают организаторы.

С 28 марта до 10 апреля этого года принимаются работы по двум направлениям: живопись (творческие рисунки) и декоративно-прикладное искусство (поделки).

Критериями для оценки конкурсных работ будут являться соответствие теме конкурса и заявленному направлению; оригинальность идеи; интересное творческое решение; эмоциональное наполнение работы, вызывающее отклик у зрителя.

Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. Участниками конкурса могут стать жители Республики Татарстан в возрасте от трех до 18 лет. Конкурсные работы принимаются до 18.00 часов 10 апреля в павильоне «Французская кондитерская» на Кремлевской набережной.

По итогам конкурса в каждом направлении будут выбраны и награждены три победителя, а все участники получат поощрительные призы.