Кремлевская елка будет впервые транслироваться по телевидению

В этом году новогоднее представление Кремлевской елки на сцене Кремлевского дворца из-за коронавирусных ограничений пройдет без зрителей в зале. Однако это не станет помехой, ведь впервые будет организована трансляция по телевидению.

«При этом впервые на премьеру свежего новогоднего шоу Кремлевской елки приглашены сразу все дети России», — отмечается в сообщении.

В основе сюжета «Волшебной сказки Стеклодува» лежит история мальчика Саши, который для того, чтобы повзрослеть, должен пройти несколько испытаний, разочароваться в друзьях и вновь их обрести. На одной сцене встретятся Гуси-Лебеди, Емеля, Печка, Щука, Снеговик и Золотая Рыбка, а главными героями музыкальной постановки станут дети.

В представлении будут задействованы более ста актеров и артистов балета, в том числе ведущие представители театров, победители и призеры соревнований по эстетической гимнастике, цирковая династия акробатов-жонглеров Тесленко и трехкратные золотые призеры международных фестивалей в Москве, Германии и Монте-Карло.

Детей со всей страны приглашают посмотреть трансляцию Кремлевской елки 31 декабря, а вечером на сайте канала «Карусель» появится версия новогоднего представления с сурдопереводом для детей с нарушениями слуха.