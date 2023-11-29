«Что он делает здесь, если так относится к Родине»: как спор в Сети довел казанца до суда

Сейчас Павел Чумаков находится под подпиской о невыезде, на заседание он пришел со своими родственниками

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Бесстрашие в интернете

В Советском суде Казани начали допрашивать свидетелей по делу казанца Павла Чумакова о дискредитации Вооруженных Сил России. Ранее его уже штрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации, а в январе этого года Верховный суд Татарстана оставил приговор по административной статье без изменений.

По версии следствия, Чумаков перед годовщиной СВО на своей странице в соцсети поставил статус, в котором говорилось о его негативном отношении к проведению Россией спецоперации. После этого Чумаков «закусился» с другими пользователями, не поддерживающими его позицию в комментариях под дискредитирующим Россию видеороликом. В комментариях он начал с жалости к погибшим мирным украинцам, продолжил обсуждение на тему работы ПВО в Москве и Киеве, потом назвал жителей новых республик, которые погибали под обстрелами Украины после 2014 года «минимальными жертвами» и начал оскорблять других участников дискуссии. Ему начали отвечать жители новых регионов, Чумаков в ответ начал их оскорблять. К слову, свидетелем по его уголовному делу стала одна из жительниц ЛНР.

Переписку в Сети он вел с закрытого аккаунта с единственной детской фотографией под скромным именем «Просто Павел». По результатам психолого-лингвистической экспертизы в его изречениях «содержится совокупность признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных Сил Российской Федерации, то есть дискредитации».

Сейчас Павел находится под подпиской о невыезде, на заседание он пришел со своими родственниками.

«В содеянном каюсь»

На заседании Павел вел себя скромно, только иногда улыбался. Еще на первом заседании Чумаков полностью признал вину и сейчас только поддерживает слова своего адвоката. После этого государственный обвинитель начал зачитывать изречения мужчины и его комментарии следователю.

По словам Павла, обидеть он никого не хотел и просто «высказывал свою позицию». Все описанное в обвинении он подтвердил.

«Виновность в совершении преступления признаю. Статус разместил для своих друзей, которые имели доступ к моей закрытой странице. Когда я общался с другими пользователями, думал, что это боты. В психолого-лингвистической экспертизе были выводы о том, что в моих высказываниях содержится недостоверная информация о действиях Вооруженных Сил РФ. Хочу пояснить, что умысла о распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации у меня не было. Те данные, которые я указывал в своих комментариях, являются оценочными суждениями, каких-либо конкретных фактов я не приводил, в содеянном раскаялся», – прочитал слова Чумакова государственный обвинитель.

В Советском суде Казани начали допрашивать свидетелей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Не могу понять предателя, я из Луганска, я была там»

После этого в зал пригласили свидетеля Наталью. Она рассказала, что переехала в Россию из Украины, родилась в Луганске, какое-то время жила в Киеве.

«Я очень много спорила в Сети с момента начала СВО с такими, как Павел. Я родилась в Луганской области, в Луганске. Я пережила все эти моменты там, знаю не понаслышке. Я убеждала таких, как Павел, в том, что СВО была необходима, что люди гибли долгие годы,что Украина убивала и притесняла нас», – рассказала Наталья.

Характеризуя Чумакова, Наталья отметила, что сдержанностью он похвастаться не может.

Характеризуя Чумакова, Наталья отметила, что сдержанностью он похвастаться не может Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Он сразу же перешел на оскорбления, хотя я пыталась с ним общаться фактами и аргументами. Человек не слушал и переходил на личности. У него нездоровое отношение к этой ситуации. Человек не отстаивал свою позицию фактами», – сообщила она суду.

Также девушка отметила, что в переписке прослеживалось негативное отношение Павла не только к СВО, но и к своей Родине.

«Я не понимаю, что люди делают здесь, если так относятся к своей Родине, – это предательство. Я считаю, что подобных комментариев не должно быть в Сети. Такие люди расшатывают психику других людей своими сообщениями, поэтому я посчитала своей обязанностью публично спорить с такими людьми, как Павел. Павла не воспримут в разговоре, потому что у него нет аргументов, а у меня они были. Уверена, что другие люди прочитали их и что-то отметили для себя», – продолжила Наталья.

По словам Натальи, она делилась в Сети своей ситуацией, рассказывала, что происходило на Украине после 2014 года с ней и ее родителями, которые до сих пор живут в Луганской области.

«В подобных комментариях, как у Павла, много вранья и отсебятины. Люди, не имея представления о том, что было на самом деле, пытаются таким образом навязать другим людям свою точку зрения», – подытожила она.

Второй свидетель не смог прийти в суд, так как сейчас находится в зоне СВО. Судья перенес заседание и посоветовал сторонам готовиться к прениям. После окончания процесса «Татар-информ» поинтересовался позицией Павла Чумакова по этому делу. «Позиция у нас с адвокатом одна, я полностью признаю свою вину», – сказал он.