Кремль заявил об опасности покушения на Пригожина

Опасность покушения на главу частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина действительно существует, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он не смог сообщить какие-либо детали, подчеркнув, что заниматься этим вопросом должны спецслужбы.

«Украина имеет отношение и к покушениям, и к совершенно чудовищному убийству, давайте вспомним убийство [российской журналистки Дарьи] Дугиной. Причастность киевского режима очевидна, такая опасность для наших граждан есть», – сказал он (цитата по РИА Новости).

Ранее Пригожин заявил, что в курсе информации об обсуждении покушения на его жизнь президентом Украины Владимиром Зеленским и директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом. «Это очень хорошая мысль. Согласен, что Пригожина пора ликвидировать. В случае, если ко мне обратятся, я, безусловно, окажу содействие», – приводит слова бизнесмена его пресс-служба.