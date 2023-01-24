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Политика
24 января 2023  12:51

Кремль заявил об опасности покушения на Пригожина

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Опасность покушения на главу частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина действительно существует, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он не смог сообщить какие-либо детали, подчеркнув, что заниматься этим вопросом должны спецслужбы.

 «Украина имеет отношение и к покушениям, и к совершенно чудовищному убийству, давайте вспомним убийство [российской журналистки Дарьи] Дугиной. Причастность киевского режима очевидна, такая опасность для наших граждан есть», – сказал он (цитата по РИА Новости).

Ранее Пригожин заявил, что в курсе информации об обсуждении покушения на его жизнь президентом Украины Владимиром Зеленским и директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом. «Это очень хорошая мысль. Согласен, что Пригожина пора ликвидировать. В случае, если ко мне обратятся, я, безусловно, окажу содействие», – приводит слова бизнесмена его пресс-служба.

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