Кремль заявил о необъяснимой реакции западных лидеров на «рождественское перемирие»

Киевские власти, а также многие лидеры западных стран продемонстрировали «необъяснимую» реакцию в ответ на прекращение огня со стороны России в Рождество. Будет ли новое подобное перемирие когда-нибудь в будущем, зависит от решения Президента Владимира Путина, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно, мы встретили совершенно непонятную, необъяснимую реакцию, достаточно циничную реакцию со стороны, прежде всего, Киева, а также со стороны многих западных лидеров. Еще раз повторяю: циничная и необъяснимая», – цитирует его РИА Новости.

Перемирие преследовало исключительно гуманитарные цели, чтобы христиане могли помолиться в церквях, напомнил Песков. «Если это хоть кому-то помогло сделать, то значит, это уже достигло своей цели», – добавил он.

Напомним, 5 января Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня с полудня 6 января до полуночи 7-го числа — на время празднования Рождества. Вчера в 12.00 российская армия прекратила огонь на линии боевого соприкосновения с Украиной по приказу Минобороны РФ.