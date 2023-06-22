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Кремль: Запад понял суть фразы Путина о сокращении ядерных вооружений
Несмотря на трудности перевода, страны Запада поняли суть слов Президента России Владимира Путина про ядерные вооружения. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Есть и в английском языке ряд идиом, выражений и фраз, которые практически невозможно дословно перевести на русский. И наоборот, — отметил Песков. — Это нормальное лингвистическое явление. Не нужно за это цепляться. Основной смысл они поняли».
Речь о выступлении российского лидера на Петербургском международном экономическом форуме: тогда Путин указал, что НАТО пытается склонить Москву к сокращению ядерных вооружений в их пользу, и заметил: «хрен им». Журналисты отметили, что в западных средствах массовой информации эту фразу перевели немного иначе.
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