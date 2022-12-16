Кремль заинтересовался идеями Киссинджера по урегулированию конфликта на Украине

С большим интересом Кремль ознакомится с идеями бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который предложил свое видение по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Американского политика он назвал талантливым специалистом.

«Безусловно, талант, опыт и экспертиза Киссинджера востребованы всегда. Особенно они востребованы в таких острых ситуациях. Мы с большим интересом ознакомимся с этим материалом. Пока, к сожалению, возможности такой не было», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).

Напомним, в своей недавней статье для журнала Spectator Киссинджер изложил свои идеи о том, каким он видит будущий мир между Россией и Украиной и архитектуру европейской безопасности. В частности, он заявил, что на «спорных» территориях нужно будет провести референдумы о самоопределении под международным наблюдением. Ранее The Telegraph писал, что Киссинджер также призвал западные страны оказать давление на Киев, чтобы он согласился на мирные переговоры, и отметил, что, по его мнению, нужно прекратить попытки «нанести сокрушительное поражение» российским войскам на Украине.