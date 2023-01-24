Песков высказался о перспективах закрытия границ России

Возможность введения ограничений на выезд россиян в Кремле не рассматривается, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Такой вопрос ему задали на фоне планирующегося к принятию законопроекта о пересечении границ по заранее забронированной дате.

«Нет, [такой вопрос] в Кремле не обсуждается. По документу даны разъяснения, из них и нужно исходить», – цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, в Госдуме подготовили поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», по которым при пересечении государственной границы на автомобиле жителям придется заранее резервировать дату и время. В силу он вступит уже с марта этого года. Однако, как позднее пояснил председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, документ затронет только грузовой транспорт.