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Кремль: Встреча Байдена и Зеленского не изменит ход спецоперации
Итоги встречи американского и украинского президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского не изменят ход спецоперации, как и вкачанные десятки миллиардов долларов не помогут Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
«Здесь, конечно, всем важно понимать, что вкачанные десятки миллиардов долларов в Украину не помогли ей получить какой-то успех на поле боя, – сказал представитель Кремля. – На это же фиаско будут обречены и другие десятки миллиардов долларов, которые Украина хочет, чтобы вкачали в ее экономику».
Песков подчеркнул, что переговоры Байдена и Зеленского не могут изменить ситуацию на поле боя.
«И изменить ход продвижения специальной военной операции это тоже не сможет. Из этого мы исходим», – приводит ТАСС ответ пресс-секретаря главы российского государства на вопрос, могут ли итоги встречи Байдена и Зеленского повлиять на ход спецоперации.
Ранее Вашингтон сообщал, что Байден пригласил Зеленского в Белый дом 12 декабря. Кроме того, Президент Украины приглашен выступить в этот день перед Сенатом американского Конгресса. В последнее время несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.
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