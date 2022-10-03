Кремль: Ведение переговоров по мирному договору с Японией на сегодня невозможно

На сегодня ведение переговоров о заключении мирного договора с Японией невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Так представитель Кремля прокомментировал заявление Премьер-министра Фумио Кисиды, который на пленарном заседании нижней палаты парламента сказал о том, что Токио намерено придерживаться курса решить территориальную проблему и заключить мирный договор, несмотря на сложные отношения из-за Украины.

«Безусловно, в таких условиях ведение переговоров по мирному договору не представляется возможным», — отметил Песков.

Япония присоединилась к коллективному Западу и сама превратилась в недружественную для России страну, что не позволяет вести переговоры, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.