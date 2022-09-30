Кремль: удары по новым территориям будут расцениваться как акт агрессии против России

Удары по территориям, которые вскоре войдут в состав России, будут расцениваться как акт агрессии, направленный против России, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Речи идет о ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

«Ничем иным это не будет», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

Напомним, сегодня в 15.00 в Кремле состоится церемония подписания договоров о присоединении к России четырех новых регионов. Это решение принято по итогам референдумов по этому вопросу, которые проходили в течение нескольких дней. По результатам, представленным избиркомами, большинство проголосовавших одобрило вхождение освобожденных территорий в состав России.