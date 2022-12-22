Кремль: США продолжают свою линию, чтобы воевать с Россией до последнего украинца

Во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон ни от него, ни от главы американского государства Джо Байдена не прозвучало призывов к миру, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Также украинскому лидеру не вынесли ни одного предостережения от обстрелов жилых домов в населенных пунктах Донбасса, подчеркнул он.

«В том, что касается нас: безусловно, мы следили за этим, мы знакомились со всей поступающей информацией. Пока можем констатировать с сожалением тот факт, что ни со стороны президента Байдена, ни со стороны президента Зеленского не прозвучало хоть каких-то слов, которые можно было бы воспринимать как, скажем так, потенциальную готовность прислушаться к озабоченностям России», – приводит слова Пескова РИА Новости.

США продолжают «линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца», констатировал пресс-секретарь российского президента. Он напомнил, что Америка и другие страны идут по пути расширения ассортимента поставок вооружений Украине, что только продлевает конфликт.

Напомним, накануне стало известно о визите Зеленского в Вашингтон и встрече с Байденом. Отмечалось, что стороны обсудили новый пакет военной помощи Украине.