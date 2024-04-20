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Политика 20 апреля 2024 22:07

Кремль: США придется ответить перед Россией за конфискацию ее активов

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Соединенным Штатам придется дать ответ за конфискацию замороженных российских активов. При этом меры, принятые РФ, не будут иметь временных ограничений, подчеркнул в беседе с ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Конечно же, если это действительно так, то Америке придется за это ответить, — заявил пресс-секретарь Президента России. — И здесь вряд ли будут какие-то временные ограничения. И делать мы это будем так, как это будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам».

Представитель Кремля уверен, что конфискация активов повредит имиджу самого Вашингтона и подорвет веру в него со стороны инвесторов. Многие из них после этого решат вывести свои средства из страны.

#Дмитрий Песков #США
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