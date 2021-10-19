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Ру Тат
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19 октября 2021  18:35

Кремль сообщит, когда Путин примет решение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября

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Президент РФ Владимир Путин выслушивает доклады о ситуации с Covid-19. Кремль проинформирует, как только глава государства примет решение о введении нерабочих дней в стране. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.

Напомним, на сегодняшнем президиуме координационного совета при Кабмине по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова предложила сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. 

«Это было озвучено Голиковой, была реакция Премьер-министра. Разумеется, президент выслушивает доклады из штаба, из Правительства, и как только он примет решение, мы его опубликуем», — заявил Песков.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал инициативу вынужденной, но необходимой. Также глава Кабмина поручил вице-премьеру подготовить комплекс мер по борьбе с коронавирусом и представить их в среду Владимиру Путину.

#Коронавирус
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