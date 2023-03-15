Кремль сообщил, что Путину доложили об инциденте с американским БПЛА в Черном море

Президенту РФ Владимиру Путину доложили об инциденте с американским беспилотником в акватории Черного моря, контактов на высшем уровне между странами по этому поводу не было. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Если вы имеете в виду высший уровень, нет, никаких контактов не было, – рассказал Песков. – Вопрос, докладывали ли, он по меньшей мере странный. Ну как вы себе представляете, что главе государства, верховному главнокомандующему об инциденте не доложено? Конечно, такого не может быть. Конечно же, докладывали».

Представитель Кремля также предложил журналистам ориентироваться на заявление Минобороны РФ, которое было достаточно исчерпывающим.

«Я предлагаю вам ориентироваться на заявление Министерства обороны, в котором четко сказано, что никакие вооружения не применялись, физического контакта не было», – подчеркнул Песков.

Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Они не вступали в контакт с БПЛА – тот из-за резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду.