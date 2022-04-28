Кремль, «Ривьера», ж/д вокзалы: МТС перед майскими прокачала сеть для тысяч туристов

МТС провела модернизацию сети и увеличила скорость мобильного 4G-интернета почти на 20 точках туристической карты Казани. В результате проведенных МТС технических работ, скорость в основных туристических локациях города выросла в полтора раза.

В преддверии майских выходных и отпускного сезона МТС усилила сеть рядом с достопримечательностями, которые являются точками притяжения как для гостей города, так и для самих казанцев. Мобильный интернет стал работать быстрее на протяжении всего стандартного маршрута туристов в центре города в районе Казанского Кремля, а также в точках, с которых открываются самые красивые виды — на смотровой площадке возле Чаши и на колесе обозрения около «Ривьеры».

Работы по укреплению сети МТС были проведены также в районе площади Свободы. В будни основными потребителями мобильного трафика здесь являются сотрудники находящихся вокруг многочисленных государственных учреждений, а в выходные — туристы, загружающие в социальные сети фотографии обновленной Национальной библиотеки и Академического театра оперы и балета.

МТС также «разогнала» мобильный интернет в «воротах» города — на обоих железнодорожных вокзалах и в речном порту Казани. Новое телеком-оборудование было установлено на участке железной дороги Казань-Зеленодольск, благодаря чему прибывающие поездом туристы могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом в течение всего отрезка пути. Это позволяет оперативно вызвать такси, забронировать жилье онлайн или договориться с гидом об экскурсии еще до въезда в город.

«Работу над укреплением сети по всей республике МТС ведет постоянно, при этом есть отдельные территории, где мы фиксируем сезонный рост нагрузки. К примеру, за прошлый год в Казани побывало 3 миллиона туристов. С помощью анализа обезличенных данных нашей BigDatа, которая уже используется для развития инфраструктуры и туристической привлекательности во многих регионах России, мы определяем самые популярные среди приезжих места, оживленные маршруты, движение туристических потоков. Затем точечно готовим сеть к туристическому сезону, чтобы гости республики с комфортом пользовались привычными мобильными сервисами вне зависимости от степени загруженности сети. Ведь в любом путешествии хочется мгновенно делиться впечатлениями с близкими в мессенджерах и соцсетях, пользоваться стабильно работающим навигатором, быстро загружать банковские и другие приложения», — прокомментировал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.