Кремль: РФ должна быть уверена, что Siemens не отключит турбину для «Северного потока»

Россия должна быть уверена, что отремонтированная турбина для «Северного потока» не подпадет под санкции и Siemens не отключит ее дистанционно. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«„Газпром“, как поставщик и собственник этой турбины, он просто обязан получить документы, что это несанкционный товар, несанкционная продукция <...> и документы о техническом состоянии <...> Мы должны быть уверены, что она несанкционнная, и мы должны быть уверены, что руководствуясь циркулярами санкционными, британская компания — дочка Siemens не отключит дистанционно эту турбину», — цитирует официального представителя Кремля РИА Новости.

В настоящее время газопровод «Северный поток» работает на 20% от максимальной мощности. Это связано с проблемами, возникшими с ремонтом и доставкой газоперекачивающих агрегатов Siemens.

Как подчеркнул ранее Президент России Владимир Путин, Москва не использует нефть и газ в качестве оружия для решения политических вопросов. Так, проблемы с поставками газа возникли исключительно из-за антироссийских санкций, препятствующих ремонту и возврату турбин, а также запуску газопровода «Северный поток — 2».