Кремль рассказал, закроет ли Россия границы после введения военного положения в регионах

Россия не планирует закрывать границы из-за введения военного положения в четырех новых регионах, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Информацию о том, что границы закрывать не будут подтвердил МИД РФ. Кроме того, Москва не планирует закрывать свои дипломатические представительства в западных странах, добавили в дипведомстве.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. В приграничных регионах РФ вводится «средний уровень реагирования». Это касается Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.