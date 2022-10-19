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Ру Тат
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Политика
19 октября 2022  15:19

Кремль рассказал, закроет ли Россия границы после введения военного положения в регионах

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Россия не планирует закрывать границы из-за введения военного положения в четырех новых регионах, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Информацию о том, что границы закрывать не будут подтвердил МИД РФ. Кроме того, Москва не планирует закрывать свои дипломатические представительства в западных странах, добавили в дипведомстве.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. В приграничных регионах РФ вводится «средний уровень реагирования». Это касается Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.

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