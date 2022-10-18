Кремль раскрыл, распространяется ли «ядерный зонтик» на присоединенные к России регионы

В России ведется работа по интеграции новых территорий в систему безопасности, так как они являются неотъемлемой частью страны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Безопасность на них будет обеспечиваться на тех же условиях, что и в других регионах РФ, добавил он.

Новые регионы были присоединены сравнительно недавно, поэтому сейчас ведется работа по их интеграции в юридическую систему, систему безопасности РФ, экономическую систему, социальную систему и так далее. «Но все эти территории являются неотъемлемой частью РФ, и, соответственно, все они защищаются, и безопасность обеспечивается ровно на таком же уровне как вся остальная территория России», – приводит его слова РИА Новости.

Напомним, по результатам референдумов в состав России вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, церемония подписания договоров в Кремле состоялась 30 сентября.