Кремль раскрыл детали предстоящей поездки Путина в Минск

Кремль подтвердил сообщения белорусской стороны, что 19 декабря у Президента России Владимира Путина запланирована рабочая командировка в Минск. В сообщении отмечается, что визит пройдет по приглашению президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Переговоры, как сообщили в Кремле, пройдут «с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства». Планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества. Кроме того, главы государств обсудят актуальные темы международной и региональной повестки дня.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позднее добавил, что у Путина и Лукашенко в числе прочего запланирован «разговор по региональным и международным проблемам», в том числе тех, которые «в обилии процветают» вокруг обеих стран.

Сегодня утром о предстоящих переговорах сообщила белорусская сторона. По официальной информации, последний раз лидеры России и Белоруссии общались по телефону 2 декабря – они обсуждали вопросы сотрудничества, в том числе в научной и образовательной сфере.