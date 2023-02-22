©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Кремль раскрыл детали о горячей линии связи между Кремлем и Белым домом
Между Кремлем и Белым домом сохраняется горячая линия связи, которая была создана после Карибского кризиса, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден, по его словам, пока ни разу ею не пользовались.
«Безусловно, при желании [лидеры двух стран] могут воспользоваться [этой линией]», – сказал Песков ТАСС, добавив, что пока таких ситуаций не возникало.
Создана горячая линия Вашингтон – Москва была 30 августа 1963 года. В период холодной войны ее использовали в чрезвычайных ситуациях, но в последние годы президенты России и США в случае необходимости общались по прямому телефону.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»