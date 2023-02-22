news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 22 февраля 2023 07:35

Кремль раскрыл детали о горячей линии связи между Кремлем и Белым домом

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Между Кремлем и Белым домом сохраняется горячая линия связи, которая была создана после Карибского кризиса, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден, по его словам, пока ни разу ею не пользовались.

«Безусловно, при желании [лидеры двух стран] могут воспользоваться [этой линией]», – сказал Песков ТАСС, добавив, что пока таких ситуаций не возникало.

Создана горячая линия Вашингтон – Москва была 30 августа 1963 года. В период холодной войны ее использовали в чрезвычайных ситуациях, но в последние годы президенты России и США в случае необходимости общались по прямому телефону.

autoscroll_news_right_240_400
news_bot_970_100

Главное