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Политика 3 марта 2025 12:44

Кремль: Путин сегодня встретится с Миннихановым

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Кремль: Путин сегодня встретится с Миннихановым
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проведет сегодня в Московском Кремле рабочую встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Путин в Кремле. Сегодня череда встреч – обычная, рутинная работа. Среди остальных на приме у президента будет глава Татарстана Рустам Минниханов», – заметил Песков.

«Один из крупнейших, важнейших субъектов нашей страны с высокими показателями во всех областях. Всегда интересный разговор», – добавил пресс-секретарь главы российского государства.

У Путина также запланированы непубличные рабочие встречи и мероприятия, уточнил представитель Кремля.

#Владимир Путин #Рустам Минниханов
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