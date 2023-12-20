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Кремль: Путин откроет движение по трассе М12 до Казани 21 декабря
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Завтра, 21 декабря, Президент России Владимир Путин примет участие в открытии движения по трассе М12 до Казани. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства присоединится к церемонии в формате ВКС.
Кроме того, по видеосвязи он проведет заседание президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Ожидается, что во время мероприятия будут подведены итоги работы за 2023 год.
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