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Политика 20 декабря 2023 15:06

Кремль: Путин откроет движение по трассе М12 до Казани 21 декабря

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Завтра, 21 декабря, Президент России Владимир Путин примет участие в открытии движения по трассе М12 до Казани. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства присоединится к церемонии в формате ВКС.

Кроме того, по видеосвязи он проведет заседание президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Ожидается, что во время мероприятия будут подведены итоги работы за 2023 год.

#Владимир Путин #Трасса м12 #национальные проекты #нацпроекты
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