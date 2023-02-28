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Кремль: Путин открыт для переговоров с Макроном и Шольцем
Президент России Владимир Путин открыт для переговоров с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Федеральном канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью газете «Известия».
«Президент Путин был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь России достичь собственных целей теми или иными путями. Предпочтительно мирными, за столом переговоров, но когда это невозможно, и военными путями, то, что мы видим сейчас», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Вместе с тем Песков заметил, что, несмотря на большое количество заявлений лидеров Франции и Германии о необходимости сохранения контактов, «за последнее время никаких инициатив не было».
«Мы слышали пять или шесть заявлений Макрона о готовности звонить Путину и разговаривать, но это должны знать все: не было никаких запросов, ориентировок или проработок возможных сроков такого разговора», — уточнил представитель Кремля.
Помимо этого, Песков усомнился в «содержательном наполнении» гипотетически возможных консультаций. По его мнению, из-за поддержки, которую Франция и Германия оказывают Украине, их «посреднический потенциал» «просто пропадает».
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