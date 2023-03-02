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Кремль: Путин не планирует проводить сегодня заседание Совбеза
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Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза 3 марта, на сегодня таких планов нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Ранее в некоторых информационных телеграм-каналах появилось сообщение, что российский лидер в ближайшие часы проведет экстренное заседание.
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