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Политика 2 марта 2023 13:40

Кремль: Путин не планирует проводить сегодня заседание Совбеза

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Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза 3 марта, на сегодня таких планов нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Ранее в некоторых информационных телеграм-каналах появилось сообщение, что российский лидер в ближайшие часы проведет экстренное заседание.

#Владимир Путин #совбез рф
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