Кремль: Путин не планирует проводить сегодня заседание Совбеза

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза 3 марта, на сегодня таких планов нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Ранее в некоторых информационных телеграм-каналах появилось сообщение, что российский лидер в ближайшие часы проведет экстренное заседание.