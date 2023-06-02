Кремль прокомментировал заявление Пашиняна о позиции Армении по конфликту на Украине

В Кремле приняли к сведению заявление Премьер-министра Армении Никола Пашиняна о позиции Еревана по украинскому конфликту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

«Это важное заявление, — сказал Песков. — Мы знаем, что есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины, мы их учитываем, мы их знаем».

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия, безусловно, продолжает развивать союзнические отношения с республикой.

Накануне Пашинян заявил, что Ереван не является союзником Москвы в противостоянии с Киевом. Он отметил, что конфликт вызывает обеспокоенность у армянской стороны, поскольку напрямую влияет на все взаимоотношения страны.