Кремль прокомментировал сообщения об отъезде 700 тыс. россиян из-за частичной мобилизации

Информация о том, что из-за объявления частичной мобилизации страну покинули 700 тыс. россиян похожа на «утку», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, такие сообщения «далеки» от реальных данных.

О том, что Россию покинули 700 тыс. граждан страны ранее опубликовали в русской редакции Forbes. «Это похоже на какую-то «утку», я вообще не знаю, что такое русское издательство Форбс. Он издается? Есть ли вообще это издательство? Я не совсем знаю. Поэтому не думаю, что следует воспринимать серьезно такие новости», – сказал Песков. (цитата по РИА Новости).

При этом он добавил, что точные цифры о количестве выехавших из страны граждан после 21 сентября уточнить не может, однако они «далеки от того, чтобы быть такими, о чем утверждается в этом сообщении».

Напомним, частичную мобилизацию Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. По данным Минобороны, в Вооруженные силы РФ уже прибыли более 200 тысяч из 300 тысяч человек, которых планируется призвать.