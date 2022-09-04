Кремль пригрозил жесткими ответными мерами на визовые ограничения Евросоюза

Россия примет ответные меры в случае визовых ограничений со стороны Евросоюза, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Они могут быть «асимметричными и симметричными», но в том, что власти страны их примут, можно не сомневаться, добавил он.

«То, что они будут – в таком случае – это 100 процентов. Какие они будут? Ну, можно сказать, что такими, как и насколько это будет соответствовать нашим интересам», – цитирует Пескова РИА Новости.

При этом представитель Кремля напомнил, что Запад – это только часть мира, а мир «гораздо многограннее, и огромное количество мест открыты для нас и останутся открытыми». «Это интересные места с глубочайшей историей, где можно многому научиться, где можно многое заработать, где можно наладить новые каналы для сотрудничества», – добавил он.

Напомним, страны ЕС на этой неделе не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, так как против этого шага выступило несколько стран, однако решили отказаться от упрощенного визового режима с РФ.