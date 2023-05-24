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Кремль: Пока предпосылок к мирному урегулированию конфликта на Украине нет
Говорить о мирном урегулировании украинского конфликта преждевременно, пока предпосылок для этого нет. Об этом сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Пока преждевременно об этом говорить, пока предпосылок для мирного урегулирования нет, очевидно», — ответил Песков на вопрос, какой из предложенных разными сторонами планов мирного урегулирования конфликта ближе Москве и есть ли у нее свой вариант.
На просьбу уточнить, готовы ли в Кремле к переговорам с кем-либо из представителей нынешней киевской власти, Песков заявил, что вряд ли об этом может идти речь, поскольку на Украине запрещены какие-либо переговоры с Россией.
Напомним, в октябре 2022 года Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
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