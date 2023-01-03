Кремль подтвердил разговор Путина и Эрдогана 4 января

Разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана запланирован на завтра, 4 января. Эту информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Разговор запланирован», — заявил Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах российского лидера телефонные переговоры с турецким коллегой.

Ранее представитель главы Турции Ибрагим Калын рассказал телеканалу NTV, что Эрдоган рассчитывает провести телефонные беседы с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.