Кремль ответил на вопрос о законности вручения повесток задержанным на митингах россиянам

Решение выдавать повестки задержанным на митингах россиянам, выступающим против проведения военной спецоперации, является законным, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«[Такая практика] не противоречит закону. Здесь нет никакого нарушения законов», – сказал он сегодня журналистам. (цитата по РИА Новости).

Ранее СМИ сообщали, что задержанным в полиции вручали повестки – об этом, в частности, писал «Коммерсантъ».

Песков также заявил, что спецоперация идет по плану, а причины частичной мобилизации ранее объяснил Президент страны Владимир Путин. «Спецоперация начиналась для выполнения целей на Украине. Сейчас де-факто нам противостоит фактически блок НАТО со всеми их логистическими возможностями. Это и привело к такой необходимости», – отметил Песков.

Напомним, накануне Путин объявил в стране частичную мобилизацию, призвать планируется порядка 300 тыс. резервистов.