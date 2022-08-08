Кремль ответил Зеленскому на претензии из-за референдумов в освобожденных регионах

В Кремле переадресовали заявление Президента Украины Владимира Зеленского о референдумах о вхождении в состав России освобожденных территорий жителям этих регионов. Именно по их инициативе планируется провести голосование, подчеркнул пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Дело в том, что эти планы у жителей региона. Это же не мы проводим референдум. Тут, по всей видимости, надо понять, к кому Зеленский с этим заявлением обращается — к гражданам Украины упомянутых районов или к гражданам России. Если к гражданам и руководству России, то в данном случае мы — неверный адрес», — приводит слова Пескова RT.

Ранее Зеленский заявил, что переговоры Москвы и Киева не смогут продолжиться, если на освобожденных союзными силами территориях проведут референдумы.

Песков также добавил, что на сегодняшний день никаких предпосылок для встречи Президента России Владимира Путина с Зеленским нет.

Напомним, в Запорожье референдум по вопросу вхождения в состав России запланировали на сентябрь. Также осенью провести референдум намерены в Херсонской области.