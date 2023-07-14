Кремль ответил на заявление Шольца о нежелании идти в поход с Путиным по Альпам

Президент России Владимир Путин не отдыхает в Альпах, свой отпуск он предпочитает проводить в России. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что он не отправился бы в Альпы в поход с Путиным.

«Вы знаете, куда Путин ходит в турпоходы, где проводит свои редкие дни отдыха. Это однозначно не в Альпах, это у нас в стране», – сказал Песков журналистам.

Как напоминает ТАСС, большую часть коротких отпусков, судя по сообщениям пресс-службы Кремля, Путин проводит на природе в Сибири.

Заявление о походе Шольц сделал накануне, его слова прозвучали трансляции на сайте правительства. По словам канцлера, с собой в Альпы он бы взял Президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Испании Педро Санчеса.