Кремль ответил на вопрос об окончании частичной мобилизации в России

Президент России Владимир Путин пока не планирует делать специальное заявление об окончании частичной мобилизации в стране, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Таких решений, по его словам, принято не было, так как Минобороны для каждого региона установило свои мобилизационные показатели по численности призывников.

«Регионы [сами] констатируют, что мобилизационное задание выполнено. Сам процесс частичной мобилизации уже исчерпан и остановлен в тех регионах, которые с этим заданием справились. Что касается президентского указа – в настоящий момент его нет. Мы будем вас информировать», – сообщил Песков (цитата по РИА Новости).

Указ Президента РФ подразумевает до 300 тысяч человек, призванных в рамках частичной мобилизации, о превышении этого показателя не может идти речи, подчеркнул Песков. Он напомнил, что количественные показатели мобилизуемых устанавливало Минобороны РФ, после чего доводило информацию до регионов. «Те пороги, которые были установлены, в некоторых регионах уже выполнены, о чем и было доложено», – пояснил он.

Напомним, на прошлой неделе, 14 октября, Путин заявил, что все мероприятия в рамках частичной мобилизации в России завершатся в течение двух ближайших недель. Он также сообщил, что в войсках формирования находятся уже 222 тысячи человек. В целом с начала частичной мобилизации – с 21 сентября – призвать для службы в зоне проведения спецоперации планировалось 300 тыс. резервистов.