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Кремль ответил на вопрос о причинах прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область
Прорыв украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область во многом связан с наращиванием поставок Киеву западного вооружения, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Для нас не секрет, что все больше и больше техники поступает на вооружение киевского режима. Не секрет, что эта техника используется против наших военных, <…> что с каждым днем растет прямая и косвенная вовлеченность стран Запада в этот конфликт. Мы делаем соответствующие выводы», – сказал Песков журналистам в ходе пресс-колла.
Комментируя новые атаки на Белгородскую область, о которых сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков, Песков подчеркнул, что «военные и пограничники выполняют свою работу».
Напомним, о проникновении ДРГ в Белгородскую область стало известно 22 мая. Сообщалось, что диверсанты зашли на территорию Грайворонского городского округа.
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