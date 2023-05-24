Кремль ответил на вопрос о причинах прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область

Прорыв украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область во многом связан с наращиванием поставок Киеву западного вооружения, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Для нас не секрет, что все больше и больше техники поступает на вооружение киевского режима. Не секрет, что эта техника используется против наших военных, <…> что с каждым днем растет прямая и косвенная вовлеченность стран Запада в этот конфликт. Мы делаем соответствующие выводы», – сказал Песков журналистам в ходе пресс-колла.

Комментируя новые атаки на Белгородскую область, о которых сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков, Песков подчеркнул, что «военные и пограничники выполняют свою работу».

Напомним, о проникновении ДРГ в Белгородскую область стало известно 22 мая. Сообщалось, что диверсанты зашли на территорию Грайворонского городского округа.