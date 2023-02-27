Кремль ответил на вопрос о поставках КНР «сотни беспилотников» в Россию

Китайская сторона уже выступила с опровержением сообщений о том, что якобы Китай собирается поставить в Россию беспилотники или какое-либо другое вооружение, подчеркнул сегодня в ходе колл-брифинга официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Дополнительно комментировать этот вопрос он отказался.

«Нет, я не вижу необходимости это комментировать, вся эта информация была опровергнута с китайской стороны уже», – приводит его слова РИА Новости.

Напомним, ранее конгрессмен Майкл Маккол в интервью зарубежным СМИ заявлял, что Пекин планирует отправить Москве сотни беспилотников, ссылаясь на данные американской разведки.

Вашингтон уже не впервые обвиняет Пекин в планах поставить в Россию оружие, что власти Китая неоднократно опровергали. США даже выступали с отдельным предупреждением китайской стороне о последствиях поддержки России в украинском конфликте. В МИД КНР назвали эти слова «домыслами».