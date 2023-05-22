Кремль ответил на слова Пашиняна о выходе Армении из ОДКБ

Россия будет продолжать диалог со своими «армянскими друзьями», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он заявил об «эффективности» ОДКБ, отреагировав таким образом на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном выходе страны из организации.

«В целом ОДКБ имеет авторитет среди государств-членов. Это организация, которая ранее уже демонстрировала свою эффективность в различных ситуациях, организация, которая, с нашей точки зрения, имеет серьезный потенциал к дальнейшему развитию. Что касается заявления премьера Армении, мы будем продолжать диалог с нашими армянскими друзьями», – сказал Песков журналистам в ходе пресс-колла.

Напомним, Пашинян сегодня сообщил, что в Ереване обсуждается возможность выхода Армении из ОДКБ – по словам премьер-министра, на этот шаг страна пойдет, если признает «недееспособность» организации.