Кремль ответил на предложение ввести военное положение в приграничных регионах

Решений по поводу введения военного положения в российских регионах, граничащих с Украиной, на данный момент не принималось. Подобные шаги могут предпринять только после поручения Президента Владимира Путина, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это прерогатива президента РФ. Поэтому сейчас каких-либо решений не принималось», – подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

Ввести военное положение в приграничных регионах с максимальным уровнем реагирования накануне призвал глава Чечни Рамзан Кадыров после теракта в Брянской области. По его мнению, хоть это и может привести к неудобствам для местных жителей, зато они будут в безопасности.