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Ру Тат
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Политика
25 октября 2022  13:47

Кремль ответил на планы Польши отгородиться от России стеной на границе с Калининградом

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Власти России не будут мешать Польше строить стену на границе с Калининградской областью, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал предложение одного из польских чиновников, по мнению которого стена поможет избежать наплыва мигрантов.

«У нас нет комментариев. Мы не можем и не собираемся помешать реализации подобных решений. История каждый раз доказывает глупость решений о строительстве стен, потому что с течением лет или десятилетий все стены падают», – цитирует Пескова «Интерфакс».

Напомним, планы о строительстве стены в Польше озвучивают еще с февраля. Как писали СМИ, забор на российско-польской границе уже есть, но только со стороны Калининградской области. Польша планирует построить такой же забор со своей стороны.

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