Кремль ответил на планы наступлений ВСУ на Белгородскую и Курскую области

В российских регионах предпринимаются все необходимые меры безопасности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения о планах украинских военных провести зимой наступления на Курскую и Белгородскую области.

«Это больше все-таки вопрос нашего Министерства обороны и специальных служб. А что касается регионов, то вы знаете – в регионах ведется планомерная целенаправленная работа в рамках координационного совета, и возглавляет это направление работы [мэр Москвы] Сергей Семенович Собянин. Необходимые меры принимаются», – цитирует его РИА Новости.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на пленного украинского военнослужащего сообщили, что зимой Украина готовит наступление на Белгородскую и Курскую области. По его словам, на территории России работают группы ДРГ, осуществляют подрывную деятельность.