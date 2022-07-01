Кремль ответил на отказ Президента Финляндии играть в хоккей с Путиным

Игра в хоккей президентов России и Финляндии была хорошей практикой, однако у российского лидера нет недостатка в партнерах, заявил Дмитрий Песков. Так представитель Кремля отреагировал на слова главы Финляндии Саули Ниинистё, который заявил, что не желает больше играть в хоккей с Путиным.

Такой командный спорт как хоккей, способствует сближению и формированию взаимного доверия, поэтому это была хорошая практика в начале президентского пути Ниинистё, отметил Песков. «Теперь он говорит, что не будет играть. У Путина нет недостатка в членах его команды, общей команды. Путин в хоккей играет, делает это регулярно», – добавил он.

Напомним, Ниинистё в интервью итальянской газете La Repubblica. не только отказался играть в хоккей с российским Президентом, что, рассматривает Россию «не как партнера, а как соседа, [мнение] которого необходимо учитывать».