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Кремль ответил на обвинения в сотрудничестве с Китаем ради вызова США
Китай поддерживает отношения с Россией не для того, чтобы заключить коалицию против США, обвинения в этом носят «дежурный характер», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на доклад разведки США, в котором среди угроз отмечается сотрудничество РФ и КНР.
«Это неоднократно опровергалось из Пекина, поэтому это, опять же, такие обвинения, которые скорее носят дежурный характер», – цитирует ответ Пескова РИА Новости.
Напомним, в докладе американской разведки подчеркивается, что Россия и Китай пытаются «бросить вызов» штатам, и именно поэтому поддерживают дипломатические, оборонные, экономические и технологические связи.
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